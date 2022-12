Bei Schlägerei in Überlingen fallen auch Schüsse

In der Münsterstraße in Überlingen ist es in der Nacht auf Montag gegen 2 Uhr zu einer Schlägerei gekommen, bei der auch Schüsse gefallen sein sollen. Nachdem die Polizei per Notruf verständigt wurde, fuhren mehrere Streifenwagen der umliegenden Polizeireviere dort hin.

Laut Polizeibericht trafen die Beamten am Landungsplatz eine kleinere Personengruppe an. Die erste Befragung der anwesenden Personen ergab, dass es zwischen zwei Personengruppen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen war. Später soll ein 18-Jähriger vermutlich eine Schreckschusswaffe gezogen und zwei- bis dreimal in die Luft geschossen haben. Danach habe er einen 25-Jährigen mit der Waffe bedroht und sie ihm gegen die Brust gedrückt haben, schreibt die Polizei.

25-Jähriger entreißt dem mutmaßlichen Täter die Waffe

Bei einer Rangelei soll der Geschädigte dem Täter die Waffe entrissen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Freundin des Täters die Waffe an sich genommen haben, bevor die Gruppen sich trennten. Die Polizisten trafen die Personengruppe um den Täter und seine Freundin kurze Zeit später am Zentralen Omnibusbahnhof an. Allerdings konnten sie bei der Durchsuchung die Waffe nicht finden. Die Ermittlungen dauern an.