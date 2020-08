Barbara Jungwirth leitet künftig drei Überlinger Pflegeheime

Der Stiftungsrat des Überlinger Spital- und Spendfonds hat Barbara Jungwirth zur Leiterin des Eigenbetriebs der Alten- und Pflegeheime St. Ulrich und St. Franziskus gewählt. Damit übernimmt die 37-Jährige die Leitung von Wolfgang Schaub, der am 1. Dezember in den Ruhestand geht. Jungwirth tritt ihre Stelle zum 1. Oktober an. Die zweimonatige Überschneidung soll eine reibungslose Übergabe gewährleisten.

In den beiden spitälischen Alten- und Pflegeheimen wird Jungwirth die Verantwortung für rund 160 Mitarbeiter in den Bereichen Pflege, Hauswirtschaft und Verwaltung tragen. Auch die Vorbereitung und Umsetzung des neuen Pflegezentrums im Gebiet „Südlich Härlen“ fällt in ihren künftigen Tätigkeitsbereich.

Jungwirth ist staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin, examinierte Altenpflegerin und studierte Gesundheits- und Sozialmanagement. Derzeit leitet sie die stationäre Einrichtung einer Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung in Sigmaringen mit Personalverantwortung für 90 Beschäftigte. Wohnhaft ist sie in Radolfzell.