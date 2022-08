Badminton-Meister Julian Rublack geehrt

Überlingens Oberbürgermeister Jan Zeitler hat am Freitag, 29. Juli, Julian Rublack im historischen Rathaussaal begrüßt und ihn mit einem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt geehrt.

Rublack, der mit einem Asperger-Syndrom in Überlingen lebt, ist 30 Jahre alt. Er besuchte die Camphill Schulgemeinschaft in Brachenreute. Bereits mit zwölf Jahren begann er regelmäßig an Badminton-Trainingseinheiten des TV Überlingen teilzunehmen. Im Verein zählt Rublack nunmehr seit Jahren zu den Leistungsträgern. Aktuell lebt er in einer Einrichtung für erwachsene Menschen mit Behinderung in Überlingen. In diesem Jahr wurde er bei den Special Olympics in Berlin zum Deutschen Meister gekürt und brachte eine Goldmedaille nach Überlingen.