B 31: Bauarbeiten bei Überlingen beginnen

An der B 31 bei Überlingen-Altbirnau beginnen am Montag, 20. Mai, die Bauarbeiten zu einem Knotenpunkt zwischen den bestehenden Anschlussstellen Überlingen-Ost und Übelringen-Nußdorf. Hierdurch wird die städtische Rengoldshauser Straße an die B 31 angeschlossen, wie das Regierungspräsidium Tübingen mitteilt.

Die Bauarbeiten werden in zwei Abschnitten ausgeführt. In diesem Jahr erfolgen die gesamten Straßenbauarbeiten im Bereich des Knotenpunktes. Die Kosten für den ersten Bauabschnitt belaufen sich auf rund 4,4 Millionen Euro und werden vom Bund und der Stadt Überlingen getragen.

Ab 2021 erfolgt der zweite Abschnitt mit der Herstellung des Brückenersatzneubaus. Im Bereich dieses Ersatzneubaus wird dann eine provisorische Umfahrung der B 31 eingerichtet.

Die Rengoldhauser Straße ist aufgrund der Bauarbeiten voraussichtlich bis Mitte November voll gesperrt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Salem wird über die Anschlussstelle Überlingen-Nußdorf – B 31 – Ausfahrt Weierhalde – L 200a umgeleitet. Die Umleitung der Gegenrichtung erfolgt über den Abigknoten. Bis Ende Mai 2019 wird der Verkehr über die B 31-neu in Richtung Stockach - Aufkirch – B 31-alt – Anschlussstelle Überlingen-Nußdorf geführt.