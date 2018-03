An der Kreuzung Nußdorfer Straße/Rengoldshauser Straße sind am Montagmorgen gegen 6.10 Uhr zwei Autos kollidiert. Ein 23-jähriger Opel-Fahrer fuhr von Nußdorf kommend in die Einmündung zur Rengoldshauser Straße ein und übersah dabei einen auf der bevorrechtigten Straße fahrenden 49-jährigen BMW-Lenker. Das teilte die Polizei mit. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 17 000 Euro.