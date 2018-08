Mit leichten Verletzungen musste ein 85-jähriger Fußgänger am Samstagabend gegen 22.15 Uhr nach einem Verkehrsunfall vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Eine 56-jährige Autofahrerin hatte rückwärts von den Behinderten-Parkplätzen der südlichen Hofstatt ausgeparkt und hierbei den Fußgänger übersehen, der in ihre Richtung die Fahrbahn überqueren wollte. Der 85-Jährige wurde vom Heck des Autos am Knie erfasst und zu Boden gestoßen. Nachdem die Autofahrerin zunächst ausgestiegen war, setzte sie sich wieder ins Fahrzeug und fuhr davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und konnten der Polizei das Kennzeichen mitteilen.