Ein 47-jähriger Ford-Fahrer hat am Dienstag gegen 16.45 Uhr einen vor ihm anhaltenden Alfa Romeo eines 46-Jährigen in der Straße „Zum Postbühl“ zu spät erkannt und prallte mit diesem zusammen. Dies teilte die Polizei mit. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Der 46-Jährige Alfa-Fahrer verletzte sich leicht.