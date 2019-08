Auto prallt gegen Baum und Lkw

Bei einem Unfall in der Straße Zum Salm in Überlingen ist am donnerstag gegen 16.30 Uhr ein Schaden von rund 10 000 Euro entstanden. Ein 76-jähriger Autofahrer befuhr die Straße von der B 31 kommend und wurde eigenen Angaben zufolge von der tiefstehenden Sonne geblendet. Dadurch sei er von der Sraße abgekommen. Hier prallte er zunächst gegen einen massiven Baum, wodurch das Auto zurück auf die Straße geschleudert wurde und mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammenstieß. Verletzt wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand, beide beteiligten Fahrzeuge wurden nicht unerheblich beschädigt.