Eine 79-jährige Autofahrerin ist am Montagmittag vermutlich aus Unachtsamkeit in einer linksführenden Serpentinenkurve geradeaus eine Böschung hinabgefahren, teilt die Polizei mit. Die Frau hatte zuvor die L 200 a zwischen Tüfingen und Deisendorf befahren und die Linkskurve zu spät wahrgenommen. Durch die Kollision erlitt die Frau mehre Prellungen. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.