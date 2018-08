Von Schwäbische Zeitung und Sabine Centner

Eine junge Frau, die von der Kanzel in die Küche wechselt. Ein junger Mann, der selbst Streichholzschachteln und Kehrbesen zu Rhythmusinstrumenten umfunktioniert. Ein nicht mehr ganz so junger Mann, dessen umfassendes Wissen ihn zum Gedächtnis einer ganzen Region macht: Das waren sie, die Leutkircher Köpfe 2016 beim Talk vorm Bock im Rahmen des Altstadt-Sommerfestivals. In unterhaltsamen Plaudereien mit Moderator Andreas Müller zeigte sich einmal mehr: Es gibt faszinierende Menschen in der Stadt, aus der Stadt und um die Stadt herum, und es ...