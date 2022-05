Auto kracht bei der Auffahrt zur Bundesstraße 31 bei Nußdorf in Lkw

Mehrere Tausend Euro Sachschaden ist am Montag gegen 15.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall bei der Auffahrt zur Bundesstraße 31 bei Nußdorf entstanden.

Ein 22-jähriger Peugeot-Fahrer wollte laut Polizeibericht in Richtung Friedrichshafen auffahren und übersah beim Spurwechsel auf die Bundesstraße den in gleicher Richtung fahrenden Sattelzug eines 50-Jährigen. Dabei kollidierte der Wagen zunächst mit dem Auflieger und wurde in der Folge am Ende des Beschleunigungsstreifens in die Leitplanke gedrückt. Am Peugeot entstand rund 6000 Euro Sachschaden, am Sattelzug wird dieser auf 1000 Euro, an der Verkehrseinrichtung auf mehrere Hundert Euro geschätzt.