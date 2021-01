Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Der Witterung nicht angepasste Geschwindigkeit ist mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 9.15 Uhr auf der L 205 gewesen, bei der sich eine 28-jährige Autofahrerin verletzte. Die junge Frau war laut Polizei mit ihrem Wagen von Owingen in Richtung Ernatsreute unterwegs und kam bei glatter Fahrbahn in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab, wo sich ihr Wagen mehrfach überschlug. Sie wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppdienst transportierte das Auto, an dem Totalschaden in Höhe von etwa 9000 Euro entstand, ab. Während der Bergungsmaßnahmen, bei dem die Feuerwehr aus Owingen im Einsatz war, musste die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden.