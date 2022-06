Auto kippt um, drei Insassen werden dabei verletzt

Ein 31-jähriger Autofahrer ist am frühen Samstagmorgen zwischen Sipplingen und Hödingen in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug kippte an dem angrenzenden steilen Anstieg um. Drei der vier Fahrzeuginsassen wurden dabei verletzt und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Beim Fahrer, der nach ersten Ermittlungen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde eine Blutprobe veranlasst. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Fahrer wird wegen Straßenverkehrsgefährdung, fahrlässiger Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.