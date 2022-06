Auto durchbricht Schranke an einem Parkhaus

Hoher Sachschaden ist am Donnerstag gegen 10.15 Uhr bei einem Unfall an der Tiefgarageneinfahrt in der Christophstraße in Überlingen entstanden. Das berichtet die Polizei.

Zum Abziehen des Parktickets musste sich eine 47 Jahre alte Seat-Fahrerin nach Mitteilung der Polizei weit aus dem Wagen strecken und trat dabei versehentlich auf das Gaspedal.

Der Wagen beschleunigte stark, durchbrach die Schranke am Parkahaus und touchierte den Bordstein.

Dabei entstand an ihrem Seat rund 7000 Euro, an der Schranke und der Verkehrseinrichtung rund 1500 Euro Sachschaden.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, teilte die Polizei mit.