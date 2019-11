Ausbildungsmesse zeigt Perspektiven

Die älteste Berufsmesse des Bodenseekreises findet in Überlingen statt. Seit 23 Jahren bieten die Agentur für Arbeit diese Plattform für Schulen an. Über 800 Schüler haben sich im Kursaal Überlingen über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten interessiert. Ein Schwerpunkt dabei waren insbesondere die dualen Ausbildungsbereiche, bei denen sich Praxis mit Studium verbinden. 44 Aussteller haben über ihre Ausbildungsangebote informiert und viele davon hatten Auszubildende am Stand, die dann denn nahezu gleichaltrigen Schülern über Inhalte ihrer Berufe informierten. Wie Veniamin Lintyk, Lehrling im zweiten Lehrjahr zum Sanitär-, Heizungs- und Klimatechniker. Er baut gemeinsam mit Schülern Metallpfeifen, „da wir im ersten Lehrjahr auch einen Abschluss in Metalltechnik machen“. Nebenbei beantwortet er Fragen, wie die von Markus Zugmantel, Marius Widmer und Dominik Kretzer, allesamt Schüler der Realschule Überlingen. Es gab Informationen zu technischen, kaufmännischen und sozialen Berufen sowie Möglichkeiten im Gesundheitswesen zu arbeiten.