Aus Unachtsamkeit Leitplanke touchiert

Kurzzeitige Unachtsamkeit ist einem 47-jährigen Autofahrer am Mittwoch gegen 22.30 Uhr in der Lippertsreuter Straße in Überlingen zum Verhängnis geworden.

Wie die Polizei berichtet, fiel ihm seinen Angaben zufolge während der Fahrt ein Flaschendeckel in den Fußraum. Beim Versuch diesen aufzuheben, sei er von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge streifte er eine Leitplanke. Der 47-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem Seat entstand rund 2500 Euro, an der Leitplanke eher geringer Sachschaden.