Auktionshaus Eppli eröffnet neue Niederlassung mit Expertentag

Das Stuttgarter Traditionsauktionshaus Eppli hat eine neue Niederlassung in Überlingen in der Franziskanerstraße 5 eröffnet. Dies teilt das Unternehmen mit.

Wie in alle Niederlassungen werden nun auch nach Überlingen regelmäßig Experten aus Stuttgart ausgesandt, die nach vorheriger Terminvereinbarung die Raritäten begutachten. Den Auftakt macht ein Expertentag am Freitag, 11. März. Eppli biete neben der kostenlosen Schätzung auch eine Beratung zum direkten Ankauf, die Einlieferung in eine Auktion oder den Freiverkauf an. Bei größeren Sammlungen, Nachlässen und Haushaltsauflösungen komme das Auktionshaus auch zu den Interessenten ins Haus. Kunden, die sich für Objekte aus dem Eppli-Online-Shop interessieren, könnten diese nach Überlingen bestellen und dort vor Ort besichtigen.

Weitere Infos bietet die Webseite des Hauses unter www.eppli.com