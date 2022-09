Auffahrunfall mit mehreren Leichtkraftrad-Fahrerinnen

Drei verletzte Personen und Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf der L 200a ereignet hat. Nach Angaben der Polizei war eine 20 Jahre alte Peugeot-Fahrerin in Richtung Salem unterwegs. Sie wollte nach rechts in die Rengoldshauser Straße nach Nußdorf abbiegen und musste verkehrsbedingt abbremsen. Die drei dahinterfahrenden 16 Jahre alten Leichtkraftrad-Fahrerinnen erkannten dies offenbar zu spät. Die hinter dem Peugeot Fahrende bremste ab und stieß leicht gegen das Heck des Wagens. Die folgende 16-Jährige kam zwar noch rechtzeitig zum Stehen, wurde jedoch von der hinter ihr fahrenden Zweiradlenkerin, die eine Mitfahrerin dabei hatte, touchiert. Beim folgenden Sturz zogen sich die alle drei leichte Verletzungen zu, die in einer Klinik ambulant versorgt werden mussten. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 3500 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden.