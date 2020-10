Ein Zeuge hat am Mittwochmorgen gegen 5.10 Uhr die Polizei verständigt, nachdem er einen Mann beobachten konnte, der sich in der Nähe eines Gebäudes in der Aufkircher Straße in Überlingen verdächtig verhielt. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Überlingen stellten Einbruchsspuren an einer Tür sowie ein aufgebrochenes Fenster fest. Ein 36-jähriger Mann, der sich beim Eintreffen der Polizei noch im Gebäude befand und durch ein Fenster fliehen wollte, konnte festgenommen werden. Ein 46-jähriger Mann, der von dem Zeugen zuvor beobachtet worden war, wurde kurze Zeit später von einer weiteren Streife aufgegriffen.

Laut Polizeibericht entstand an dem Fenster und der Tür ein Sachschaden in Höhe von mindestens 2500 Euro. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls gegen die beiden Tatverdächtigen.