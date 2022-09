Auf die Gegenfahrbahn geraten – Unfall verursacht und dann einfach abgehauen

Der Fahrer eines dunklen Pickups mit Friedrichshafener Kennzeichen hat am Donnerstag gegen 19 Uhr im Überlinger Kreisverkehr bei Norma einen Unfall verursacht und ist danach einfach weggefahren. Das meldet die Polizei. Der Unfallverursacher war mit seinem Wagen auf der Lippertsreuter Straße auf auf die Gegenfahrbahn geraten. Geistesgegenwärtig wich der ihm entgegenkommende Fahrer aus und fuhr deshalb seitlich an eine Mauer. Die Polizei berichtet, dass der Pickup-Fahrer daraufhin kurz anhielt, dann falsch herum in den Kreisverkehr einfuhr und in unbekannte Richtung verschwand. Der Fahrer des Unfallwagens blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zum flüchtigen Fahrer machen kann, soll sich beim Polizeirevier in Überlingen unter Telefon 07551 / 80 40 melden.