Auf der Zimmerwiese wird gebaggert und gepritscht

Eigentlich hätten die Bodensee Beach Days in Überlingen vom 4. bis 9. August auf dem Überlinger Landungsplat stattfinden sollen. Coronabedingt war dies aber nicht möglich, wie die Veranstalter mitteilen. Doch das Sportevent wird nun nachgeholt und findet in reduzierter Form vom 10. bis 13. September auf der Zimmerwiese beim Überlinger Busbahnhof statt.

Etwa 250 Tonnen Sand, ein Bandensystem sowie große Zuschauertribünen verwandeln auch in diesem Jahr das Gelände in eine Beach-Arena. Veranstalter ist MCD Sportmarketing aus Überlingen. Schirmherr ist Oberbürgermeister Jan Zeitler.

Aufgrund der aktuellen Situation verzichtet man in diesem Jahr auf die Mannschaftssportarten Handball, Fußball und Basketball. Daher erwarten die Besucher und Zuschauer nun an den vier Veranstaltungstagen hochrangige Turniere und Meisterschaften in den Beach-Sportarten Volleyball und Tennis.

„Leider können wir in diesem Jahr aufgrund der Vorgaben des Hygiene- und Schutzkonzepts nur ein paar hundert Personen auf das Gelände lassen“, so Markus Dufner von Veranstalter MCD Sportmarketing. Sportlicher Höhepunkt der Veranstaltung ist am Wochenende 12. und 13. September der „Beach Cup“. Die besten Beachvolleyballer aus Baden-Württemberg spielen um die baden-württembergische Meisterschaft und werden ihr Können auf dem feinen Sand zeigen und um 1500 Euro Preisgeld und wichtige Punkte für die deutsche Meisterschaft kämpfen.Aber auch in den anderen Sportarten wird man spektakulären Beach-Sport erleben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Den Anfang macht am 10. September der „Beachtennis Cup“, ein Doppelturnier mit deutschen Topspielern. Aber auch regionale Doppelteams dürfen sich melden und sich den nationalen Beachtenniscracks stellen.

Der „Beachvolleyball Cup“ ist die Überlinger Stadtmeisterschaft. Hier haben am 11. September alle interessierten Überlinger die Möglichkeit, ihr Können im Beachvolleyball unter Beweis zu stellen. Es stehen sich immer zwei Männer und eine Frau im Team gegenüber. Namensgeber der Veranstaltung ist die Sparkasse Bodensee. „Die Beach Days in Überlingen haben sich als Veranstaltungshighlight in Überlingen und der Region etabliert. Spaß, Beachatmosphäre und spannende Wettkämpfe bestimmten das Event. Wir sind von Beginn an dabei und möchten selbstverständlich auch in diesen Zeiten die Veranstaltung unterstützen. Allen Teilnehmern und Besuchern wünscht die Sparkasse Bodensee vier schöne Beach-Day-Tage“, so Rainer Schöllhorn von der Sparkasse Bodensee.

Gemeinsam mit dem TV Überlingen werden die einzelnen Veranstaltungstage umgesetzt. Speisen und Getränke werden täglich bis 22 Uhr angeboten. „Wir bedanken uns gerade in dieser Phase für die Unterstützung und freuen uns auf die Zusammenarbeit“, sagt Veranstalter Markus Dufner von MCD Sportmarketing.

Neben der Stadt Überlingen und dem Namengeber Sparkasse Bodensee ermöglichen die Hauptsponsoren Becker Kunststofftechnik, Bluecode, Stadtwerk am See, Fürstenberg Brauerei, Parkhotel St. Leonhard, Autohaus Bach und Bodensee-Therme Überlingen die Veranstaltung.