Auf der B 31n bei Überlingen läuft Kraftstoff aus

Wie die Polizei mitteilt, hatte die integrierte Leitstelle Bodensee ihr am Samstag ein Abschleppfahrzeug auf der B 31n auf Höhe Überlingen-Nord mitgeteilt, an dem Betriebsstoffe ausliefen. Demnach hatte ein größeres, aufgewirbeltes Metallteil dessen Kraftstofftank durchschlagen. Der gesamte Dieselkraftstoff – rund 100 Liter – lief auf die Fahrbahn, die auf einer Länge von 200 Metern verunreinigt wurde. Rund 50 Meter gefrorenes Erdreich entlang der Fahrbahn wurden ebenfalls verunreinigt. Der Verkehr wurde einseitig an der Einsatzstelle vorbeigeführt, heißt es im Polizeibericht.

Die Freiwillige Feuerwehr Überlingen war mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Sie setzte massiv Bindemittel ein. Ebenfalls war eine Vertreterin des Wasserwirtschaftsamtes an der Einsatzstelle, teilt die Polizei in dem Bericht mit. Am Montag wird das Erdreich überprüft und gegebenenfalls auch abgetragen.

Nachdem die Fahrbahn gereinigt war, konnte die B 31n gegen 18.45 Uhr wieder für den Verkehr frei gegeben werden, heißt es abschließend im Polizeibericht.