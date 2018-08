Auch 2019 wird bei den Überlingen Open aufgeschlagen

Am Ende der elften Auflage des Tennisturniers Überlinger Open hat Peter Heller im Einzelwettbewerb die Oberhand behalten. Der Oberpfälzer gewann seinen dritten Titel bei einem ITF-Future-Turnier durch einen 6:3/6:3-Sieg über Peter Torebko. Recht zufrieden über den Verlauf und das sportliche Niveau des einwöchigen Events am Bodensee zeigte sich Markus Dufner vom Veranstalter MCD Sportmarketing.

„Der hat ein extrem gutes Tennis gespielt. Er war sehr fokussiert und körperlich topfit“, so Dufner im Rückblick auf den Finalsieger vom Sonntag. Heller, der in seinen Spielen zuvor gerade mal einen Satz abgeben musste, setzte vor rund 600 Zuschauern mit druckvollen Aufschlägen in den entscheidenden Momenten die Akzente. Der 26-Jährige aus Cham, der in den beiden bisherigen Begegnungen gegen Torebko noch das Nachsehen hatte, stand vor dem Turniersieg noch auf 371 der Weltrangliste und klettert nun um 18 Punkte nach oben. So ganz nebenbei konnte Peter Heller, der auf mittlerweile 15 siegreiche Spiele in Serie zurückblickt, noch einen Scheck in Höhe von 2160 US-Dollar in Empfang nehmen. Für den Oberpfälzer hätte es auch noch zu mehr Preisgeld reichen können – stand doch Heller, an der Seite von Johannes Haerteis, auch im Doppel im Endspiel. Hier mussten beide allerdings gegen Alexander Merino und Christoph Negritu nach zwei verlorenen Sätzen (3:6/4:6) die Segel streichen.

Fest eingeplant hat Markus Dufner die Überlinger Open auch in der letzten Augustwoche der kommenden Jahres. „Natürlich gibt es immer kleine Dinge, die man verbessern kann. Dazu stehe ich im engen Austausch mit den Schiedsrichtern und Spielern“, stellte der Turnierorganisator im Rückblick auf die Woche, in welcher mehr als 100 Helfer im Einsatz waren, fest. Am Konzept müsse man 2019 keine grundsätzlichen Veränderungen vornehmen. Doch sei es „Herausforderung genug, das hohe Niveau zu halten und neue Sponsoren und Partner ins Boot zu holen“. Dem TC Überlingen und TC Altbirnau zollte Dufner ein dickes Lob für die Zusammenarbeit.