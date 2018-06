„Atelier“ in Überlingen bekommt Zuwachs

Es gibt eine Neuigkeit im „Atelier“ in Überlingen und sie heißt: Herbert John. Beim alljährlichen Atelier-Fest, das am kommenden Wochenende stattfindet, wird der Künstler seine Arbeiten präsentieren. Das teilen die Veranstalter mit.

Das „Atelier“ befindet sich im Überlinger Industriegebiet und bietet Raum für Workshops. Der Unterricht ist auf die Ölmalerei ausgerichtet und findet freitags von 9 bis 13 Uhr statt.

Das Atelier-Fest ist am Samstag, 9. Mai, ab 19 Uhr und am Sonntag, 10. Mai, von 14 bis 16 Uhr; Zum Degenhardt 13/1 in Überlingen.