Architekten begutachten öffentliche Freiräume in Bodenseestädten

Beim Tag der Architektur am Samstag, 26. Juni, lenkt die Architektenkammer Baden-Württemberg laut Pressemitteilung der Kammergruppe Bodenseekreis den Blick insbesondere auf die öffentlichen (Frei-)Räume und damit auf die Arbeit von Landschaftsarchitekten und Stadtplanern. Das Motto 2021 „Architektur gestaltet Zukunft“ greife auf, was viele Bürger selbst erfahren haben durch Homeoffice und Lockdown: Nicht nur das direkte Wohnumfeld beeinflusst das eigene Leben, vielmehr machen die Plätze, Parks sowie der halböffentliche Raum vor Gebäuden den Unterschied. Erste Station sind in Überlingen die Landesgartenschau und der Hafen (Treffpunkt 9 Uhr, Landungsplatz); Zweite Station: Unteruhldingen, Freianlagen und Pfahlbaumuseum (Treffpunkt 11 Uhr, Unteruhldingen, Freianlagen am Hafen); Dritte Station: Friedrichshafen (Treffpunkt 13 Uhr, Moleturm); Vierte Station: Kressbronn (Treffpunkt 15 Uhr, Bodanwerft); Sämtliche Zubringerfahrten und Fahrten zwischen den Stationen sind durch die Teilnehmer selbst zu organisieren, heißt es in der Mitteilung. Landesweit führen rund 35 Kammergruppen Aktionen und Besichtigungen durch. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung jedoch erforderlich.