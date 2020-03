Arbeiter stirbt nach Sturz durch Dachfenster

Ein 56 Jahre alter Arbeiter ist am Freitagnachmittag auf einer Baustelle im Strandweg in Überlingen bei Arbeiten an einem Dachfenster circa drei Meter in die Tiefe gestürzt und noch am Wochenende an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Warum der Mann durch das Dachfenster ins Innere des Gebäudes stürzte, ist aktuell Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg.