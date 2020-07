Anzeige: Betrunken vom Fahrrad gestürzt

Deutlich unter Alkoholeinwirkung hat eine 61-jährige Fahrradfahrerin gestanden, die am frühen Sonntagmorgen gegen 0.45 Uhr in der Mühlenstraße in Überlingen ohne Fremdeinwirkung vom Fahrrad stürzte. Dies teilt die Polizei mit.

Der Vorgang wurde von einer vorbeifahrenden Streifenwagenbesatzung beobachtet, die im Rahmen der folgenden Hilfeleistung auch starken Alkoholgeruch bei der Frau wahrnahm. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der Radlerin einen Wert von etwa 1,6 Promille. Der Frau, die sich bei dem Sturz leicht verletzte, wurde nach Behandlung ihrer Wunden im Krankenhaus noch eine Blutprobe entnommen. Sie gelangt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.