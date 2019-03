Angriff auf die Nase wird nicht empfohlen

Wer Diana Köhne und Kristin Schwer lachend auf dem Sofa sitzen sieht, würde beim Erraten der Sportart, die die 23- und 13-Jährige seit vielen Jahren ausüben, garantiert daneben liegen. Erstgenannte hat bei Sebastian Harms-Mendez vor vier Jahren mit Muay Thai, eine der härtesten Kampfsportarten überhaupt, begonnen. Die andere verfolgt ihren Weg in ebendieser Kampfsportart seit ihrem siebten Lebensjahr. Beide werden am Samstag, 30. März, ab 18 Uhr bei der 7. Bodensee Fightnight in Mühlhofen in K1-Duellen in den Ring klettern – und wie der weitere Hauptkämpfer Alexander Epp (ebenfalls Gym Mendez) um die Weltmeisterschaft kämpfen.

Während Epp in einer Revanche erneut auf die WM der All Fight System Organization (AFSO) losgeht, kämpft Amateur-Doppel-Weltmeisterin Köhne um ihren ersten AFSO-WM-Gürtel im Profibereich. Und die vierfache Amateur-Weltmeisterin Kristin Schwer will sich ab der Nacht auf Sonntag ProAmateur-Weltmeisterin der AFSO nennen.

Die Erfolge der 13-Jährigen sind geradezu phänomenal: Nach den vier WM-Titeln folgte 2018 mit der DM der erste Pro-Amateur-Titel. Ein Jahr davor wurde die Überlingerin von der AFSO zur Nachwuchsathletin des Jahres gekürt. Und seit wenigen Wochen ist „La Locita“ – was in etwa „Kleine Verrückte“ heißt – Überlingens Sportlerin des Jahres.

Die Klitschkos seien der Grund für den Einstieg in den Kampfsport gewesen. Die Wahl fiel jedoch nicht auf das klassische Boxen, sondern auf K1 und Muay Thai. Vor allem aufgrund des Verletzungsrisikos durch Ellenbogen- und Knietechniken gilt Muay Thai, dessen Faustschlagtechniken dem traditionellen Boxen ähneln – wobei auch Schläge aus der Drehung erlaubt sind –, als äußerst hart. „Und Gewalt unter Frauen ist ohnehin so eine Sache. Aber die meisten akzeptieren es, die anderen sind neidisch und unwichtig“, hält Kristin Schwer mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg. Wohl auch, weil sie die Unterstützung der Mutter hinter sich weiß: „Sie verfolgt ihren Sport mit derart viel Herzblut, das gilt es zu würdigen.“

In den Nachwuchsklassen wird freilich noch mit ausreichendem Schutz gekämpft, die Niederländerin Nöemi Oud soll in Mühlhofen dennoch leiden. „Ich komme da so in einen Tunnel. Und wehe, meine Nase wird getroffen, dann wird es heftig“, warnt Kristin Schwer. Die kommt, trotz einiger Niederlagen zu Beginn der Karriere, aktuell auf 18 Siege in 26 Kämpfen (bei zwei Unentschieden) kommt.

Rasanter Aufstieg

Zehn Siege in 13 Kämpfen weist Teamkameradin Diana Köhne auf. Der Aufstieg der Überlingerin, die in Konstanz als Physiotherapeutin arbeitet, war rasant. Eineinhalb Jahre nach ihrem Einstieg wurde die ebenfalls knapp 54 Kilogramm schwere Kampfsportlerin in Manchester Doppel-Weltmeisterin. Nun soll gegen die erfahrene Hiba Hosni von den Rhein Fighters der erste WM-Gürtel her.

Eine hohe Schlagfrequenz und präzise Kombinationen zeichnen die 23-Jährige aus. Köhne macht noch sehr viel mehr den Anschein, als ob sie keiner Fliege etwas zuleide tun könnte. „Im Ring macht sie aber eine 180-Grad-Wendung durch, da ist sie nicht wiederzuerkennen“, wirft Kristins Mutter punktgenau ein. Der Kampfstil ist dennoch besonnen und überlegt, nicht so aggressiv wie bei der 13-Jährigen. Köhne kommt vom Reitsport, war auch auf Turnieren unterwegs. „Das habe ich fast aufgegeben, Muay Thai und K1 haben mich gleich begeistert. Auch wenn es Gewalt ist, was auch in meinem Umfeld viele nicht ganz verstehen können.“