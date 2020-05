Angeblicher Gasgeruch im Wohnhaus

Starken Gasgeruch haben Bewohner eines Wohnhauses in der Bambergener Hohrainstraße am Montagabend gegen 23 Uhr wahrgenommen und die Integrierte Rettungsleitstelle verständigt, so die Polizei. Das Gebäude wurde anschließend von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Überlingen, Bambergen und der Stadtwerke überprüft. Es konnte kein Hinweis auf ein tatsächliches Gasleck erlangt werden.