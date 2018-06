Die „Gemeinschaft der Imkervereine des Altkreises Überlingen“ führt einen umfangreichen Anfängerkurs über Bienenhaltung durch.

Kursbeginn ist am Donnerstag, 19. Februar, ab 19 Uhr im Landgasthaus „Zollerstuben“ in Bermatingen (Gartenstrasse 20).

Der erste Abend ist ein Schnupperabend. An den folgenden Kurstagen, 26. Februar bis 12. März, wird den Interessenten das erforderliche theoretische Fachwissen vermittelt.

Der praktische Kursteil zur Betreuung und Versorgung der Bienenvölker schließt sich am Lehrbienenstand in Baitenhausen an. Von März bis August werden die Kursteilnehmern an den Bienenvölkern unterrichtet. Die Termine richten sich nach dem Entwicklungszyklus der Bienenvölker, sie werden an den Theorieabenden bekannt gegeben. Die Kursgebühr beträgt 50 Euro. Jeder Kursteilnehmer erhält Kursunterlagen.

Anmeldungen bitte an Helmut Knäple, Markgrafenstraße 25,

Bermatingen, Telefon 07544/8750 oder per E-Mail unter hum.knaeple@web.de