Am Mittwoch greifen die Favoriten ein

Seit dem Wochenende wird das Weltranglisten-Tennisturnier Überlingen Open auf dem Gelände des TC Überlingen am Ostbad (Strandweg) ausgetragen. Nachdem am Sonntag und Montag die Qualifikationsrunden im Einzel- und Doppelwettbewerb absolviert wurden, gingen am Dienstag 32 Einzelspieler und 16 Doppelpaarungen ins Rennen um insgesamt 15 000 US-Dollar Preisgeld und 80 Weltranglistenpunkte.

Während die topgesetzten Akteure in der ersten Runde am Dienstag zumindest in der Einzelkonkurrenz noch nicht zum Schläger greifen mussten, gab mit Johannes Härteis schon ein aussichtsreicher Spieler seine Visitenkarte ab. Die Nummer 764 der Welt duellierte sich mit Florian Fallert (1133.) und behielt gegen seinen ehemaligen Trainingspartner so klar die Oberhand, dass die Konkurrenz aufhorchen musste. Mit 6:2 und 6:3 bugsierte der Nürnberger, der schon einmal knapp über Position 600 beheimatet war, seinen Kumpel aus dem Wettbewerb.

„Nach meiner Knie-Op bin ich so gut drauf wie lange nicht. Mit dem Ergebnis lässt sich auch schlecht jammern“, sagte der Überlinger Doppelsieger des Jahres 2015. Mit Andreas Tattermusch hat Härteis auch seit Beginn des Jahres einen neuen Trainer, für den TC Bamberg (wo Tattermusch ebenfalls Coach ist) tritt der 22-Jährige in der Bayernliga an. Auch auf Challenger-Ebene greift der Franke heuer an, nächste Station dürfte das Turnier in Rumänien sein. „Aber es kommt immer drauf an, wie die jeweiligen Starterfelder aussehen, wo du reinkommst“, weiß Härteis.

Paradiesvögel am Start

Ebenfalls durchgesetzt am ersten Tag haben sich der an Position fünf gesetzte Fabrizio Ornago aus Italien und Facundo Mena (8) aus Argentinien, die laut Turnierdirektor Markus Dufner zu den „Paradiesvögeln“ der Überlingen Open gehören.

Nicht mehr dabei sind im Doppel die Titelverteidiger Peter Torebko und Rene Schulte. Überraschend musste das an Position drei gesetzte Duo gegen ihre deutschen Landsmänner Henri Squire und Matthias Wunner mit 4:6, 6:4 und 3:10 (Tiebreak) den Kürzeren ziehen. Torebko, ehemalige Nummer 182. der Welt, und der Konstanzer Tennistrainer Schulte sind am Mittwoch im Einzel im Einsatz.

Überhaupt steigen die topgesetzten Benjamin Hassan (1), Peter Torebko (2) und Peter Heller (3), allesamt aus Deutschland, ins Geschehen ein. Und auch Geheimfavorit Louis Weßels, der zuletzt das 25 000-Dollar-Turnier in Essen für sich entscheiden konnte. In Überlingen stand der Bielefelder, heuer an Position vier gesetzt, 2016 im Halbfinale und 2017 im Endspiel.

„In dem in diesem Jahr sehr stark besetzten Teilnehmerfeld gab es bisher keine großen Überraschungen“, fasste Dufner vom Ausrichter MCD Sportmarketing die Ergebnisse der ersten drei Turniertage zusammen. Keine größeren Probleme dürfte den Spielern die große Hitze bereiten: „Die sind solche Temperaturen gewohnt. Ich habe eher Mitleid mit meinen Helfern und den Zuschauern“, meint der Turnierleiter.