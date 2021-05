Alfred Keller erhält Silbernen Meisterbrief der Handwerkskammer

Alfred Keller aus Überlingen hat für sein 25-jähriges Engagement als Gas- und Wasserinstallateur den Silbernen Meisterbrief überreicht bekommen. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm, hat dem 49-Jährigen in Überlingen am Bodensee einen Besuch abgestattet und ihm zu seinem Jubiläum gratuliert, teilt die Handwerkskammer mit.

Auf ein Vierteljahrhundert meisterliche Arbeit und Herzblut fürs Handwerk kann man durchaus stolz sein. Den Meister zum Klempner hat Keller 1995 gemacht, nur ein Jahr später folgte dann der Gas-Wasserinstallateur-Meister. Nach diesen erfolgreichen Abschlüssen an der Meisterschule in Konstanz hat der heutige Firmenchef 1996 den Fachbetrieb in Überlingen gegründet. Im Jahr 2000 wurde der Betrieb in eine GmbH umgewandelt, 2004 wurde die Werkstatt vergrößert. Heute beschäftigt Keller zwölf Mitarbeiter und zwei Auszubildende.

Seit 2011 ist Alfred Keller auch Obermeister der Sanitär-Heizung-Klima-Innung Bodenseekreis und zudem stellvertretender Vorsitzender des Fachverbands Sanitär-Heizung-Klima Baden-Württemberg. Nun hat er sich zudem noch für das Amt des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen im Installateur- und Heizungsbauer-Handwerk beworben.