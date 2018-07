Adventskonzert: „Nun freut euch ihr Christen“

Zum ersten Advent hat der Überlinger Münster- und Kammerchor unter der Leitung von Melanie Jäger-Waldau und Martin Weber die kälteresistenten Liebhaber der Kirchenmusik mit einem großartigen Konzertabend beglückt.

Das Nymphenburger Trompetenensemble aus München, die Überlinger Mädchenkantorei und Andreas Jetter und Martin Weber an der Orgel verstärkten die vorweihnachtliche Stimmung auf ihre Weise.

Das Kirchenschiff des Münsters war in gedämpftem Licht gehalten, hinter dem geschlossenen kunstvollen Lettner wurde der Zürn'sche Hochalter dezent angestrahlt. „Rorando coeli“ (Tauet Himmel ) erklingt er nacheinander aus den Trichtern der Bläser, vom Hauptchor vorn, von oben und von rechts - der alte vorweihnachtliche Hymnus, hier wie ein Kanon wirkend.

Chorwerke der Renaissance

Es sind Chorwerke der Renaissance, die der erste Konzertteil umfasst, der mit dem Choral „Der Morgenstern ist aufgedrungen“ von Michael Praetorius endet.- Spätestens mit diesem Liedsatz kommen die strahlenden Soprane und die sichere Intonation des Chors voll zur Geltung. Bläserstücke für zwei Trompeten und zwei Posaunen trennen die vier Liedblöcke voneinander. In weichem Ton spielt das Nymphenburger Ensemble eine Canzona von Giovanni Gabrieli, später Stücke von Hubert Meixner (1928) und auch „Traditionals“ aus Tirol und aus England.

Der zweite Teil, für den die Jugendkantorei in Messdienergewändern einzieht und sich vor den großen Chor stellt, umfasst Lieder von Christian Lahusen (1886-1975) und dem zeitgenössischen Musikpädagogen Franz Lehrndorfer. Die Stimmen der Jugendkantorei geben dem Chorklang eine zusätzliche Frische. "Wisst ihr noch, wie es geschehen?" -Dieses Lied des lange in Überlingen lebenden und an der Schlossschule Salem arbeitenden Lahusen, gehört an den Schulen der Region zum gängigen Weihnachtsrepertoire.

Den dritten Teil des Abends prägen teilweise achtstimmige Chorwerke: "Veni Emmanuel" von Zoltan Kodaly, einem Ungarn, der zeitweise mit Bela Bartok, der zusammengearbeitet hat, von Max Reger ("Unser lieben Frauen Traum") und einem "Ave Maria" von Anton Bruckner.

Im letzten Block mit zeitgenössischer Literatur steigern sich die Musiker zur Höchstform. Die Chorsätze stammen von Komponisten wie David Willcocks ( geb. 1919 in Carnwall), Charles Wood und John Rutter. "Nun freut euch, ihr Christen" - mit diesem wunderbaren Chorsatz, in dem alles mitmusiziert, was Stimmen, Schalltrichtrichter und Pfeifen hat - das Publikum eingeschlossen -, setzen die Musiker einen grandiosen Schlusspunkt hinter ihren Konzertabend.

Die jahrzehntelange stimmbildnerische Tradition des Münster- und Kammerchors (dereinst von Anton Johannes Schmid gegründet) ist hörbar. Musikpädagogen aus dem Publikum bewundern die immense Leistung der Chorleitung und sprechen von der Bedeutung einer Jugendkantorei wie dieser für die kindliche Entwicklung und Bildung der jungen Menschen von heute. (il)