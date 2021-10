Abschluss der Landesgartenschau mit Ministerpräsident Kretschmann

Die Landesgartenschau Überlingen feiert ihr Finale. Dafür wird der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann nach Überlingen kommen. Der Samstag, 16. Oktober, steht ganz im Zeichen der Landesgartenschau Überlingen, am Sonntag, 17. Oktober, stellt sich die Stadt Neuenburg am Rhein vor, die 2022 die nächste Schau ausrichtet.

Der Abschlussfestakt für Überlingen mit zahlreichen Ehrengästen beginnt am Samstag um 15 Uhr auf der Sparkasse-Bodensee-Bühne mit einem Film zur Landesgartenschau und mit Klängen der Stadtkapelle Überlingen unter der Leitung von Musikdirektor Ralf Ochs, so eine Pressemitteilung. Er endet gegen 17 Uhr. Um 18 Uhr geht es weiter mit dem Monsterkonzert der Überlinger Guggenmusiken, ebenfalls auf der Sparkasse-Bodensee-Bühne. Bei beiden Veranstaltungen gibt es freie Platzwahl auf der Eventwiese, ohne Reservierung von Platzkarten. Für das Monsterkonzert können Tribünenplätze reserviert werden. Der Tag klingt aus mit einer Party an der Beach-Bar.

Der letzte Tag der Landesgartenschau Überlingen 2021 am Sonntag startet um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf der Sparkasse-Bodensee-Bühne. Neuenburg am Rhein bespielt mit Vereinen und Gruppen die Bühnen. Der Festakt mit der Übergabe der Landesgartenschaufahne von Überlingen an Neuenburg am Rhein durch Ministerpräsident Winfried Kretschmann beginnt um 15 Uhr auf der Sparkasse-Bodensee-Bühne. Nach dem 17. Oktober bleiben alle Geländeteile wegen des sofort beginnenden Rückbaues geschlossen.