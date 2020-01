83-Jährige steht unter Mordverdacht

Der 73-Jährige, der am vergangenen Freitagvormittag von der Feuerwehr tot aus seiner Wohnung geborgen wurde, ist laut Polizei und Staatsanwaltschaft von seiner Ex-Frau ermordet worden. Anhand des vorläufigen Obduktionsergebnisses vom Mittwoch könne davon ausgegangen werden, dass die 83-Jährige ihn zuerst mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf schlug. Anschließend soll die mutmaßliche Täterin das Opfer mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und es angezündet haben.

Was genau zum Tod des Mannes geführt hat, steht nicht fest. Laut Gerichtsmedizin soll er an den Folgen der Brandverletzungen und/oder der Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben sein. Zwischenzeitlich wurde die Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz beim Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen die 83-Jährige wegen Mordes anordnete, schreiben Polizeipräsidium Ravensburg und Staatsanwaltschaft Konstanz in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Die Verdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

