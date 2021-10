82-Jähriger stürzt bei Spaziergang und bleibt über Nacht liegen

Ein 82-Jähriger ist am Donnerstagmorgen stark unterkühlt von einer Anwohnerin gefunden worden. Der Mann war in der Straße „Sonnenberg“ in Überlingen schon am Abend zuvor zu einem Spaziergang aufgebrochen und gestürzt. Das berichtet die Polizei.

Über Nacht lag der Senior demnach in einer hilflosen Lage im Gras vor einem Mehrfamilienhaus. Erst gegen 7.45 Uhr wurde er gefunden. Aufgrund der im Laufe der kalten Nacht abgefallenen Körpertemperatur sei der Gesundheitszustand des Mannes kritisch. Er wurde laut Polizei unter notärztlicher Begleitung vom Rettungsdienst in eine Spezialklinik gebracht.