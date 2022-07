8000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall: Am Dienstag, 19. Juli, gegen 18.45 Uhr ist ein 73-jähriger Mercedes-Fahrer im Auenweg rückwärts von einem Parkplatz auf die Straße gefahren. Dabei kollidierte er laut Polizei mit dem Fiat einer in Richtung Kreuzstraße fahrenden 20-Jährigen. Am Wagen des Unfallverursachers entstanden etwa 5000 Euro, am Pkw der Frau rund 3000 Euro Sachschaden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.