An der Einmündung der Kreisstraße 7771 in die L 200 bei den Reutehöfen bei Überlingen-Bambergen hat eine 70-jährige Autofahrerin beim Abbiegen in Richtung Überlingen einen Lastwagen übersehen. Sie prallte in die Seite des Lkw. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt, teilt die Polizei mit. Der Schaden beträgt rund 10 000 Euro.