46-Jähriger attackiert seine Ehefrau

Ein 46-jähriger Mann ist am Dienstag gegen 19.15 Uhr von der Polizei in Gewahrsam genommen worden, weil er seine Ehefrau heftig attackiert haben soll. Das teilte die Polizei mit. Erst nachdem Zeugen den Mann angesprochen hatten, soll er von seiner Frau abgelassen haben Die Polizei nahm den stark alkoholisierten Mann nach einer Fahndung und richterlichen Anordnung in Gewahrsam. Kurz darauf kam ein Familienangehöriger hinzu und zeigte sich über das Verhalten des 46-Jährigen ungehalten und musste, nachdem er sich nicht beruhigte, ebenfalls kurzfristig in Gewahrsam genommen werden.