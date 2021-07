Am Mittwoch gegen 2.15 Uhr von Unbekannten getreten und geschlagen worden zu sein, gibt ein 36-Jähriger gegenüber den Beamten des Polizeireviers an. Der stark alkoholisierte Mann, der über eine blutende Nase und Prellungen klagte, sei in der Christophstraße von drei bis vier Personen angegriffen worden, so die Polizei.

Hinweise nimmt die unter Telefon 07551 / 80 40 entgegen.