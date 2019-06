36-jähriger Mann wird geschlagen und ausgeraubt

Ein 36-jähriger Mann ist am Sonntag kurz vor 7 Uhr in der Lippertsreuter Straße in Übelringen Opfer eines Überfalls geworden. Der Mann war den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge mit seinem dreirädrigen Fahrrad unterwegs und wurde dort zunächst von dem späteren Tatverdächtigen, einem flüchtigen Bekannten, bedrängt und an der Weiterfahrt gehindert. Im weiteren Verlauf schlug der 25-Jährige dem 36-Jährigen mehrfach eine Bierflasche ins Gesicht und auf den Kopf und raubte ihm anschließend den mitgeführten Geldbeutel samt Inhalt, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Durch die Schläge wurde das 36-jährige Opfer nicht unerheblich verletzt und musste von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung gelang es, den Tatverdächtigen zu identifizieren und kurze Zeit später vorläufig festzunehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz wird der 25-Jährige dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der über die Anordnung der Untersuchungshaft entscheiden wird.