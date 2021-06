23-Jähriger mit Marihuana erwischt

Ein 23-jähriger Mann ist am Freitag gegen 0.45 Uhr an einer Tankstelle in der Lippertsreuter Straße in Überlingen „aufgefallen“, wie die Polizei schreibt. Ein Zeuge war darauf aufmerksam geworden, dass der junge Mann mutmaßlich mit Betäubungsmitteln hantierte und verständigte die Polizei.

Die Beamten fanden bei der Durchsuchung des Mannes eine Kleinmenge Marihuana. In seinem in der Nähe geparkten Auto fanden sie ein griffbereites Schwert. Sowohl die Betäubungsmittel, als auch die Waffe wurden beschlagnahmt.

Weil ein Drogenvortest positiv auf berauschende Mittel reagierte, untersagten die Polizisten dem 23-Jährigen die Fahrt. Er muss nun mit Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz rechnen.