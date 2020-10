22-Jähriger zückt Messer

Ein 22-jähriger Mann ist in den frühen Morgenstunden am Sonntag im Bereich des Überlinger Münsters mit einer sechsköpfigen Gruppierung in Streit geraten. Laut Polizeibericht schlug er im Verlauf der Auseinandersetzung mit der Faust auf einen 20-Jährigen und einen 21-Jährigen ein. Diese wurden durch die Schläge leicht verletzt. Weiter beleidigte er die Anwesenden mit mehreren Kraftausdrücken und bedrohte sie zum Schluss mit einem Messer. Danach flüchtete er mit seinem Auto in unbekannte Richtung. Später wurde der Täter durch die eingesetzten Beamten an seiner Wohnadresse gestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.