22-Jähriger nickt am Steuer kurz ein

Auf der L 200 zwischen Überlingen und Lippertsreute sind am Montage gegen 13.30 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Laut Polizeibericht war vermutlich Sekundenschlaf die Ursache für den Unfall.

Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem VW Tiguan in Richtung Überlingen und geriet auf Höhe Bambergen in einer langgezogenen Rechtskurve in den Gegenverkehr. In der Folge kollidierte er frontal mit dem VW Caddy einer entgegenkommenden 33-Jährigen. Der Unfallverursacher sowie die Frau und deren zwei und vier Jahre alten Kinder, die mit im Auto saßen, mussten nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht werden. Alle Beteiligten erlitten eher leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird laut Polizeibericht auf etwa 40 000 Euro geschätzt.

Auf den 22-Jährigen, der angab, hinterm Steuer eingeschlafen zu sein, kommt ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu. Darüber hinaus beschlagnahmten die Ermittler den Führerschein des jungen Mannes.