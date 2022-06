20 Jahre nach dem Flugzeugabsturz: „Das Unglück ist Teil der Geschichte meines Hofes“

Es gibt am See durchaus Menschen, die jedesmal an den Absturz von Überlingen denken, wenn sich am Himmel die Kondensstreifen zweier Flugzeuge kreuzen. Alle, die damals nah dran waren, werden die Tage im Juli 2002 nie vergessen. Die „Schwäbische Zeitung“ hat mit dreien gesprochen: eine Dolmetscherin, ein Rotkreuzler mit besonderem Auftrag und der Bauer, in dessen Apfelplantage das größte Stück des russischen Flugzeugs lag.

„Ich habe schon noch manchmal den Geruch von Kerosin in der Nase, wenn ich an die Stelle komme“, sagt Bernhard Kitt. In seinem Obstgarten bei Brachenreuthe oberhalb von Überlingen lagen damals nicht nur große Trümmer, sondern auch viele Opfer. Das Unglück sei Teil der Geschichte seines Hofes und damit seiner Familie. „Manchmal kommen auch die Bilder hoch, aber das macht nichts mehr mit mir. Irgendwann ist es dann auch gut.“

„Leidtragende sind die Eltern“

Vor 20 Jahren war Kitt als Feuerwehrmann in der Unglücksnacht selbst im Einsatz, heute will er gar nicht mehr so viel darüber reden. „Die Leidtragenden waren und sind doch die Eltern der vielen toten Kinder, niemand von hier.“ Weil die Orte, an denen man die Absturzopfer gefunden hat, für die Angehörigen von besonderer Bedeutung sind, dürften die jederzeit seine Anlagen betreten, sagt der Bauer.

Das Wrackteil, das im Obstgarten von Bernhard Kitt liegt, wird geborgen. (Foto: Archiv)

In einen Holzpfahl für das Hagelschutznetz habe ein Vater in kyrillischer Schrift den Namen und die Lebensdaten seines verunglückten Sohnes geritzt. Sollte der Pfahl je abgebaut werden, wird er nach Baschkirien gebracht. Das hat Bernhard Kitt dem Vater versprochen.

„Wir waren unheimlich nah dran“

„Tiefe Verbundenheit“ – so beschreibt Nadja Wintermeyer, was zwischen Menschen in Baschkortostan und am Bodensee nach dem Unglück entstanden ist. Die Leiterin der Grundschule in Sipplingen ist gebürtige Russin und hat sich, als drei Tage nach dem Absturz die Angehörigen der Opfer kamen, als Dolmetscherin gemeldet. „Wir waren unheimlich nah dran“, erzählt sie.

Nadja Wintermeyer. (Foto: privat)

Die Verbindungen, die damals entstanden sind, halten bis heute. „Das geht weit über das hinaus, was zum Beispiel bei einer Städtepartnerschaft passiert“, sagt Wintermeyer, Vorsitzende des Freundeskreises „Brücke nach Ufa“, der seit fast 20 Jahren den Kontakt nach Baschkirien und in die Hauptstadt Ufa hält.

Beeindruckende Reise nach Ufa

Gründe hierfür gebe es viele: die besondere Tragik des Unglücks mit den vielen toten Kindern, die Reise nach Baschkirien von mehreren Dutzend Helfern ein halbes Jahr nach dem Unglück, die tiefen Eindruck hinterlassen hat, auch die Tatsache, dass am Boden nichts Schlimmeres passiert ist.

Längst sei die badisch-baschkirische Freundschaft auch außerhalb der unmittelbar betroffenen Familien spürbar. Mehrmals wurde ein Jugendaustausch organisiert, einige Kulturprojekte liefen. Für ein behindertes Kind wurden dank der Spenden aus Deutschland orthopädische Spezialschuhe gefertigt, die ihm das Laufen ermöglicht haben. Auch davon handelt das Buch „20 Jahre – 20 Geschichten der Freundschaft“, das dieser Tage vorgestellt wird. Wintermeyer hofft, dass der Krieg in der Ukraine und seine Folgen nicht zerstört, was in 20 Jahren gewachsen ist.

Viele Infoveranstaltungen

Markus Klein, heute Leiter des Notfallnachsorgedienstes des Deutschen Roten Kreuzes im Bodenseekreis, war 2002 als 32-Jähriger im Einsatz, auch an dem Tag, als die Angehörigen an den See kamen. Kriseninterventionsdienst hieß seine Gruppe damals, die sich auch um traumatisierte Augenzeugen und angeschlagene Hilfskräfte gekümmert hat.

In den Wochen danach standen viele Informationsveranstaltungen für die ganze Blaulichtfamilie auf dem Programm der Gruppe, die nur drei Jahre nach ihrer Gründung den größten ihrer Einsätze zu leisten hatte.

Markus Klein (Foto: privat)

Auch wenn er bei der Bergung der beiden Piloten der Frachtmaschine, die nahe Taisersdorf abgestürzt war, dabei war, verfolgt ihn das in diesen Tagen Erlebte heute nicht mehr. Schlimmer sei gewesen, im Rahmen der „sehr beeindruckenden“ Reise für Helfer nach Baschkirien dort auf einem Friedhof in Ufa die Angehörigen wiederzusehen. Die Verunglückten liegen dort so, wie sie im Flugzeug saßen – vorne die Piloten, dann die Besatzung, schließlich die Gruppe von Schülerinnen und Schülern mit ihren Begleitern.

