16 Verletzte nach Kollision an Bahnübergang - Strecke wieder frei

Ein mit rund 100 Personen besetzter Interregioexpress ist am Bahnübergang Sipplingen mit einem Sattelzug kollidiert.

Nach Eingang der ersten Notrufe um kurz vor 8 Uhr alarmierte die Intergrierte Leitstelle Bodensee-Oberschwaben ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Sanitätskräften.

Stark beschädigter LKW nach Kollision mit einem Zug in Sipplingen. (Foto: Kreisfeuerwehrverband)

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte am Unglücksort stellte sich heraus, dass der mit rund 100 Personen besetzte Interregioexpress 3040, der die Strecke von Überlingen in Richtung Radolfzell befuhr, am Bahnübergang Sipplingen mit dem Auflieger eines Sattelzuges kollidiert war.

Verletzte in Kliniken gebracht

Insgesamt wurden durch die Kollision nach Angaben der Polizei 16 Personen verletzt, darunter der Fahrer des Sattelzuges. Zwölf Verletzte wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in umliegende Kliniken gebracht. Vier Passagiere lehnten laut Polizei eine Behandlung im Krankenhaus ab. Für die unverletzten Passagiere richtete die Bahn einen Schienenersatzverkehr ein.

Zug nicht mehr fahrbereit

Der Zug kam etwa 220 Meter weiter nördlich der Unfallstelle zum Stehen und wurde im Frontbereich stark beschädigt. Um die Passagiere sicher aus dem auf offener Strecke stehen gebliebenen Regionalexpress bringen zu können, errichtete die Feuerwehr ein Podest.

Die Passagiere wurden dann von den Einsatzkräften in den nahegelegenen Bahnhof gebracht, wo sie ärztlich versorgt und betreut wurden. Wie es von der Deutschen Bahn hieß, war der Zug von Friedrichshafen in Richtung Singen unterwegs.

Die Bahnstrecke wurde nach dem Unfall zunächst gesperrt. Der Zug soll im Frontteil beschädigt und nicht mehr fahrbereit sein. Er sollte in einen nahen Bahnhof geschleppt werden. Der Laster sowie dessen Ladung müsse geborgen werden, wie es von der Polizei hieß.

Die Strecke war bis 15.30 Uhr gesperrt, zeitweise verkehrten Ersatzbusse der Bahn. Inzwischen ist der Zugverkehr laut einer Bahnsprecherin wieder freigegeben.

Die IRE-Züge beginnen/enden jeweils in Radolfzell und Friedrichshafen Stadt und wenden dort in die Gegenrichtung. Die Regionalbahn Züge aus Richtung Friedrichshafen Stadt enden / beginnen in Überlingen Therme. Aus Richtung Radolfzell enden / beginnen die Regionalbahn Züge in Ludwigshafen (Bodensee).

Beim Bahn-Unfall in Sipplingen wurden 16 Personen verletzt. (Foto: Kreisfeuerwehrverband)

Der 51 Jahre alte Fahrer des Lasters sei in die Straße gefahren um zu wenden, da auf seiner Strecke wegen einer Baustelle gesperrt war. Auf der Strecke verkehren täglich 50 Züge in beide Richtungen, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Der Schaden könnte im fünf- bis sechsstelligen Bereich liegen, sagte ein Polizeisprecher mit Verweis auf Bahnangaben.

Während des Rettungseinsatzes waren insgesamt rund 100 Einsatzkräfte von Freiwilligen Feuerwehren und Sanitätsdiensten im Einsatz, darunter die DRK-Schnelleinsatzgruppen Überlingen und Sipplingen.

Gegen 10.30 Uhr konnte ein Großteil der Einsatzkräfte wieder abrücken. Die Bergung des Sattelzugs wird durch ein Bergungsunternehmen übernommen, die Freiwillige Feuerwehr Sipplingen ist weiterhin vor Ort und unterstützt die Maßnahmen. Die Polizei hat zwischenzeitlich den Einsatz und die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Feuerwehrleute beseitigen nach einem Unfall zwischen einem Regionalzug und einem Lastwagen Kartoffelmehl von den Gleisen. (Foto: dpa)

