16 Radler werden kontrolliert und müssen zahlen

Obwohl insgesamt 16 Fahrradfahrer am Freitag von 9 bis 11.30 Uhr in Überlingen von der Polizei gebührenpflichtig verwarnt werden mussten, ist die Kontrolle durchwegs auf eine positive Resonanz gestoßen, wie die Polizei selbst mitteilt. Insbesondere wurden die Fahrverbote in der Münsterstraße und der Fußgängerzone sowie die Einhaltung der Einbahnstraßenregelung in der Hafenstraße überwacht. Parallel zu den Kontrollkräften waren Präventionsbeamte vor Ort, die mit den Verkehrsteilnehmern aufklärende Gespräche führten.