16-Jähriger verletzt sich am Kopf

Im Skaterpark an der Rengoldshauser Straße in Überlingen ist am Sonntagabend ein 16-jähriger Radfahrer mit seinem BMX-Bike gestürzt. Beim Überfahren einer Erhebung drehte der Jugendliche seinen Lenker nach links und bekam in dieser Haltung wieder Bodenkontakt. Bei der Landung verlor er die Kontrolle und stürzte. Dabei verletzte er sich am Kopf. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.