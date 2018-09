140 000 Euro Schaden: Polizei fasst den Autozerkratzer

Die Polizei in Überlingen hat einen 40-jährigen Mann verhaftet, der im Verdacht steht, viele Autos in der Überlinger Innenstadt zerkratzt zu haben. Als die Beamten seine Wohnung durchsuchten, entdeckten sie zudem eine Marihuana-Plantage.

Umfangreiche Ermittlungen, eine ganze Reihe von Überwachungsmaßnahmen sowie ein Hinweis aus der Bevölkerung führten Ende August zur vorläufigen Festnahme des 40-Jährigen, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Der Mann steht unter dringendem Verdacht, in den zurückliegenden Wochen viele Autos in der Überlinger Innenstadt zerkratzt und dabei einen Schaden von rund 140 000 Euro angerichtet zu haben. Die hohe Summe kommt dadurch zustande, dass der Verdächtige sich gezielt Fahrzeuge der gehobenen Mittelklasse aussuchte.

Nachdem der Mann in den Fokus der Ermittler geraten war, ordnete das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz die Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen an. Dabei beschlagnahmte die Polizei zahlreiche Gegenstände, die als Beweismittel infrage kommen. Sie müssen allerdings noch kriminaltechnisch untersucht werden, was mehrere Wochen dauern kann, teilt die Polizei mit.

Da die Beamten der Ermittlungsgruppe zudem auf eine Indoorplantage zum Anbau von Marihuana sowie verschiedenes Zubehör und einen Schlagring stießen, hat sich der Beschuldigte auch wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz zu verantworten. Über ein Tatmotiv ist bislang nichts bekannt, weil der 40-Jährige zu den Tatvorwürfen schweigt.

