14 000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Erheblicher Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 14 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag gegen 14.45 Uhr an der Klöberkreuzung in Owingen entstanden, so die Polizei.

Ein 57-jähriger Autofahrer musste an der Stoppstelle der Kreuzung verkehrsbedingt halten. Dies erkannte eine nachfolgende 44-jährige Autofahrerin zu spät und fuhr wuchtig auf. Hierdurch wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Ob durch den Unfall auch Personen verletzt wurden, bedarf noch der Abklärung.